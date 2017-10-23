Вице-премьер Украины по энергетике Владимир Кистион считает, что "Нафтогаз" необходимо ликвидировать. Вице-премьер по вопросам энергетики рассказал о будущем "Нафтогаза", перспективах закупки газа в России, законности угольной формулы "Роттердам+" и планах по созданию нового государственного угольного гиганта в интервью изданию "Экономическая правда".

Украина прекратила закупки российского газа в ноябре 2015 года и стала закачивать "голубое" топливо, закупленное по реверсу в Европе, к отопительному сезону в хранилища.

Владимир Кистион назвал условие, при котором Киев может возобновить поставку газа из России. "Если бы мы перенесли точку учета транзита на восточную границу, такой вариант можно было бы рассматривать", - заявил украинский энергетик.

О необходимости перенести точку учета транзита газа на границу с Россией в 2014 году неоднократно говорил тогдашний украинский премьер Арсений Яценюк.

В июне текущего года глава "Нафтогаза" Андрей Коболев сообщал, что Украина готова возобновить закупки газа у "Газпрома", но после того, как российская корпорация выполнит требования Стокгольмского арбитража.