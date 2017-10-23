Россия рассматривает возможность заморозить свое участие в ЕСПЧ

Россия рассматривает возможность заморозить свое участие в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) и сокращения взносов в Совет Европы (СЕ).

Несколько высокопоставленных источников в Госдуме сообщили "Известиям" о планах России снизить общий объем выплат в СЕ на $7–10 млн, что соответствует сумме, предназначенной для работы судебной инстанции.

Российские власти примут такое решение, если России не вернут право голоса во время выборов судей ЕСПЧ.

Замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров подтвердил эту информацию и пояснил, что ЕСПЧ нарушает права суверенного государства.

Заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа подтвердил РИА Новости, что вариант заморозки членства России в ЕСПЧ и сокращение соответствующих выплат Москвой возможен.

Чепа уточнил, что пока преждевременно говорить о сроках принятия подобного решения.