Оксану Пушкину могут назначить спецпредставителем по делам женщин

В Государственной думе РФ обсуждают идею о введении новой должности — спецпредставителя по вопросам гендерного равенства. Представителем по делам женщин может стать депутат от «Единой России», телеведущая Оксана Пушкина.

Оксана Пушкина вела на телевидении авторскую программу «Женский взгляд». О том, что Госдума на заседании во вторник, 24 октября, обсудит возможность учредить в нижней палате парламента новую должность, пишет газета «Ведомости».

По данным издания, Оксане Пушкиной и единороссу Ирине Родниной поручили доработать законопроект о правах женщин, который был внесен и принят в первом чтении в Госдуме в 2003 году.