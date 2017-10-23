Трамп и Абэ решили сыграть вместе в гольф

Американский лидер Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ решили сыграть вместе в гольф.

Договоренность была достигнута в ходе вчерашнего телефонного разговора, который длился около получаса. Политики намерены сыграть гольф во время визита президента США в Японию, который состоится в ноябре. Кроме того, во время беседы Трамп и Абэ условились усилить давление на КНДР, передает агентство Киодо.

Отметим, что в минувшее воскресенье американский политик поздравил Синдзо Абэ с победой на выборах.