Трамп и Абэ решили сыграть вместе в гольф
23 октября 2017, 09:27 [ «Аргументы Недели» ]
Американский лидер Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ решили сыграть вместе в гольф.
Договоренность была достигнута в ходе вчерашнего телефонного разговора, который длился около получаса. Политики намерены сыграть гольф во время визита президента США в Японию, который состоится в ноябре. Кроме того, во время беседы Трамп и Абэ условились усилить давление на КНДР, передает агентство Киодо.
Отметим, что в минувшее воскресенье американский политик поздравил Синдзо Абэ с победой на выборах.