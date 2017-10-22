Познер уточнил информацию о поддержке Собчак на выборах президента

Телеведущий Владимир Познер уточнил информацию о якобы поддержке Ксении Собчак на выборах президента.

"Я поддерживаю возвращение возможности проголосовать «против всех»; в данном случае, эту возможность возвращает Ксения Собчак. Понятно?" - объяснил Познер. Его сообщение опубликовано в блоге на сайте "Эха Москвы".

Ранее тележурналист комментировал заявление Ксении Собчак о том, что она будет баллотироваться на пост президента страны: "Она так и говорит. Но она говорит еще вот что: голосуя за меня, вы голосуете «против всех»". По мнению Познера, "выдвинув свою кандидатуру таким образом, Ксения Собчак поступила смело".

Некоторые СМИ написали, что Познер собирается поддержать Собчак. Владимир Познер написал анекдот по этому поводу: "Вспоминается анекдот о том как Рабинович говорит Финкельштейну: "Ты слышал, что Циперович выиграл пять тысяч рублей в покер?". На что Финкельштейн отвечает: "Не в покер, а на скачках, не пять тысяч рублей, а сто, и не выиграл, а проиграл, а так все правильно".

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ (ЦИК) Николай Булаев высказал свое мнение о решении Ксении Собчак баллотировать в президенты РФ и стать "кандидатом против всех" на президентских выборах 2018 года.

Собчак рассказала о реакции Путина на ее решение пойти в президенты.