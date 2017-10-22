Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил в воскресенье, 22 октября, что лидеру КНДР власти Соединенных Штатов Америки выдали "черную метку".

Политик прокомментировал высказывание главы ЦРУ Майкла Помпео о реакции ведомства на "смерть" главы Северной Кореи, передает РИА "Новости". На своей страничке в социальной сети Twitter Пушков подчеркнул, что просто так лидеры не исчезают и добавил, что важно понимать, насколько осуществима данная угроза.

Напомним, ранее Помпео утверждал, что ЦРУ станет значительно более "злобным" ведомством.