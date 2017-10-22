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Пушков: США выдали "черную метку" Ким Чен Ыну

22 октября 2017, 15:05 [ «Аргументы Недели» ]

Пушков: США выдали "черную метку" Ким Чен Ыну
фото: globallookpress.com

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил в воскресенье, 22 октября, что лидеру КНДР власти Соединенных Штатов Америки выдали "черную метку".

Политик прокомментировал высказывание главы ЦРУ Майкла Помпео о реакции ведомства на "смерть" главы Северной Кореи, передает РИА "Новости". На своей страничке в социальной сети Twitter Пушков подчеркнул, что просто так лидеры не исчезают и добавил, что важно понимать, насколько осуществима данная угроза.

Напомним, ранее Помпео утверждал, что ЦРУ станет значительно более "злобным" ведомством.

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Митингующие у Верховной рады в Киеве подрались с полицией

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В Петербурге начались госиспытания «Ильи Муромца»

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Пушков: США выдали "черную метку" Ким Чен Ыну

Пушков: США выдали "черную метку" Ким Чен Ыну

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил в воскресенье, 22 октября, что лидеру КНДР власти Соединенных Штатов Америки выдали "черную метку".

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Боевик ИГ* задержан в Анталье

Боевик ИГ* задержан в Анталье

В курортном турецком городе Анталья сотрудники правоохранительных органов задержали боевика террористической организации "Исламское государство", деятельность которой запрещена на территории России.

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У здания Рады начало собираться созванное Саакашвили вече

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Житель Великобритании решил, что самолет падает, и сделал девушке предложение

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Ксения Собчак призналась, что ей угрожали

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Кириенко заявил о развенчании мифа об «агрессивной» России на фестивале в Сочи

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Бузова произвела фурор в полупрозрачном платье на показе Беллы Потемкиной

Знаменитая российская телеведущая, новоиспеченная певица Ольга Бузова появилась накануне на модном показе Беллы Потемкиной. Артистка произвела фурор на мероприятии, облачившись в откровенный наряд.

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"Усатая Мона Лиза" ушла с молотка за баснословную сумму

"Усатая Мона Лиза" ушла с молотка за баснословную сумму

С молотка ушла одна из самых неоднозначных репродукций картины "Мона Лиза" авторства французского художника Марселя Дюшана. Отмечается, что работу на торги выставил в Париже аукционный дом Sotheby's.

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Эксперты рассказали о правилах составления надежных паролей

Эксперты рассказали о правилах составления надежных паролей

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В Подмосковье израильский самолет едва не столкнулся с пассажирским лайнером

В Подмосковье израильский самолет едва не столкнулся с пассажирским лайнером

В Подмосковье израильский самолет Bombardier Challenger едва не столкнулся с пассажирским лайнером, следовавшим маршрутом Сочи – Москва. Инцидент произошел неподалеку от аэродрома Остафьево.

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Депутаты тоже люди, но «за языком» следить обязаны

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Мэр Сочи: уровень преступности в городе во время фестиваля молодежи снизился

Мэр Сочи: уровень преступности в городе во время фестиваля молодежи снизился

Мэр Сочи Анатолий Пахомов сообщил во время пресс-конференции в воскресенье, 22 октября, что во время проведения Всемирного фестиваля молодежи и студентов количество преступлений в городе снизилось.

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«Нужно четко представлять угрозы и знать, как на них реагировать»

«Нужно четко представлять угрозы и знать, как на них реагировать»

22 октября свой праздник отмечает финансово-экономическая служба Вооруженных Сил России. В качестве официального он был учрежден президентом РФ 24 августа 2015 года. Вопрос: «Деньги для армии - это дело не последнее?»

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Под Ярославлем разбился автобус с детской хоккейной командой

Под Ярославлем разбился автобус с детской хоккейной командой

Автобус, перевозивший детскую хоккейную команду, попал в ДТП под Ярославлем. Согласно последним данным, авария произошла в минувшую субботу, 21 октября, на 187-м километре трассы М8 в Ростовском районе.

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Кандидат в президенты Собчак поспорила с Киркоровым из-за творчества Бузовой

Кандидат в президенты Собчак поспорила с Киркоровым из-за творчества Бузовой

Напомним, ранее Ксения Собчак объявила о том, что собирается баллотироваться на пост президента России. «Аргументы недели» писали, что Ольга Бузова понадеялась на победу своей бывшей коллеги по «Дому-2».

//Авторы АН

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