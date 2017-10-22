Ксения Собчак призналась, что ей угрожали

Знаменитая российская телеведущая Ксения Собчак, которая намерена баллотироваться на пост президента России в 2018 году, призналась, что получала угрозы.

По словам женщины, это произошло, когда она отдыхала с супругом. Собчак в эфире программы "Новые русские сенсации" на телеканале НТВ подчеркнула, что есть охрана, которая всегда находится с ней, когда она выходит на публику, поскольку ей ранее поступали угрозы. Женщина решила перестраховаться и обзавестись секьюрити, которые могли бы ее защитить.

Ранее на своей страничке в социальной сети Facebook Ксения сообщила, что после объявления о своих планах участвовать в президентских выборах не давала интервью "Новым русским сенсациям". Она уточняет, что говорила об этом год назад, однако сюжет не вышел в эфир до настоящего момента.