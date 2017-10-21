В Барселоне митингуют 450 тысяч человек
21 октября 2017, 20:39 [ «Аргументы Недели» ]
В манифестации в Барселоне, организованной в поддержку задержанных лидеров каталонских националистических организаций, приняли участие около 450 тысяч человек. Об этом свидетельствует сообщение в "твиттере" полиции.
Манифестация в столице Каталонии проходила с требованием освободить Жорди Санчеса и Жорди Куишара, задержанных лидеров каталонских националистических организаций "Каталонская национальная ассамблея" и Omnium Cultura.
Ранее глава испанского кабинета министров Мариано Рахой применил 155-ю статью Конституции страны и отправил в отставку правительство Каталонии. Должностей лишились президент автономии Карлес Пучдемон и все министры.