В Барселоне митингуют 450 тысяч человек

В манифестации в Барселоне, организованной в поддержку задержанных лидеров каталонских националистических организаций, приняли участие около 450 тысяч человек. Об этом свидетельствует сообщение в "твиттере" полиции.

Манифестация в столице Каталонии проходила с требованием освободить Жорди Санчеса и Жорди Куишара, задержанных лидеров каталонских националистических организаций "Каталонская национальная ассамблея" и Omnium Cultura.

Ранее глава испанского кабинета министров Мариано Рахой применил 155-ю статью Конституции страны и отправил в отставку правительство Каталонии. Должностей лишились президент автономии Карлес Пучдемон и все министры.