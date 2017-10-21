Премьер-министр Испании отправил в отставку правительство Каталонии

Глава испанского кабинета министров Мариано Рахой применил 155-ю статью Конституции страны и отправил в отставку правительство Каталонии. Должностей лишились президент автономии Карлес Пучдемон и все министры.

Рахой отметил, что данное решение было принято с целью сохранения «законности, нормального функционирования, восстановления экономики и проведения выборов в Каталонии». «Не приостанавливается ни автономия, ни самоуправлении Каталонии. Отстраняют от власти людей, которые поставили это самоуправление за рамки закона», - подчеркнул Рахой.

Теперь в регионе пройдут досрочные выборы главы Каталонии. Новое руководство должно быть избрано в течение шести месяцев.

Вчера Филипп VI выразил уверенность в том, что власти страны сумеют урегулировать кризис вокруг Каталонии на основе демократических институтов. Кроме того, король назвал попытку автономии отделиться «неприемлемой».