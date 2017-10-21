В Госдуме усомнились в желании США наладить отношения с Россией
21 октября 2017, 12:39 [ «Аргументы Недели» ]
В Госдуме России ответили на заявление Белого дома об отношениях с Москвой.
Высказывание пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс прокомментировал депутат Алексей Чепа. В разговоре с RT парламентарий отметил, что Соединенные Штаты постоянно обвиняют Россию во «всевозможных грехах», при этом не предоставляя никаких доказательств. По мнению Чепы, такое поведение не свидетельствует о том, что Вашингтон стремится нормализовать двусторонний диалог.
Напомним, Сара Сандерс заявила, что США готовы к сотрудничеству с Россией. Ранее в субботу «Аргументы недели» процитировали российского сенатора Алексея Пушкова, который прокомментировал слова представителя американской администрации.