Иран пообещал не покупать ядерное оружие

Иран никогда не будет пытаться разработать или приобрести ядерное оружие. Об этом заявил замглавы МИД страны Аббас Аракчи.

Аракчи принимает участие в открывшейся накануне в Москве конференции по нераспространению, сообщает РИА Новости. Во время выступления на мероприятии иранский дипломат отметил, что вероятность получения Тегераном доступа к атомной бомбе, исключена.

Ранее «Аргументы недели» писали о заявлении представителя МИД КНДР, прозвучавшем на конференции в российской столице. Нам Хек Зен сказал, что Пхеньян будет продолжать ядерные испытания, так как опасается военного удара со стороны Соединенных Штатов.