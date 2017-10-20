МИД призвал не допустить дискриминации русскоязычных на Украине

МИД РФ призвал мировое сообщество не допустить дискриминации русскоязычного населения Украины.

Некоторое время назад стало известно, что Киев выразил готовность смягчить нормы закона «Об образовании», введя преференции для ряда языков. Русского среди них нет.

Как заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, в Москве серьезно озабочены тем, что проживающие на Украине русские лишатся возможности учиться на родном языке. Захарова назвала данную ситуацию дискриминацией и языковым расизмом, передает РИА Новости.

Закон «Об образовании», принятый недавно на Украине, предполагает ограничение обучения на языках национальных меньшинств. Ранее «Аргументы недели» писали, что протест против этого решения выразила Венгрия.