Опубликовано видео оставленного в сирийском Меядине оружия террористов

В городе Меядин правительственные силы захватили оружие у боевиков "Исламского государства" (ИГ, группировка запрещена в России). Сирийское агентство SANA опубликовало видео, на котором запечатлено вооружение.

Как можно судить по видео, террористы пользовались американским и оружием и оружием стран СССР. Например, в ролике запечатлены советские танки Т-55 и Т-62, ручные противотанковые гранатометы РПГ-29, чехословацкие гранатометы RPG-75, реактивные огнеметы "Шмель", автоматы и винтовки.

"То, что вы сейчас видите, составляет не более 25% от общего количества найденного вооружения террористов в городе, в том числе боеприпасов и бронетехники", — сказал собеседник агентства.

Меядин контролировался боевиками с июля 2013 года. Город был освобожден от джихадистов 14 октября.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что 15 граждан России, в числе которых 11 детей, были вывезены из зон боевых действий в Сирии на территории, подконтрольные сирийским правительственным силам.