Песков заявил об опасности появления в Донбассе экстремистов

В случае размещения на границе России и Украины международных наблюдателей на территорию Донбасса могут проникнуть украинские военные и отряды экстремистов. Об этом заявил Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, которого цитирует РИА Новости, при таком варианте развития событий над жителями востока Украины нависнет смертельная угроза. При этом Песков согласился с тем, что независимый контроль способен избавить Россию от обвинений в агрессии против соседнего государства.

В сентябре Москва внесла в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев на линии разграничения в Донбассе. В Госдепартаменте США считают, что миссия должна взять под свой контроль и российско-украинскую границу. В Киеве придерживаются такого же мнения.