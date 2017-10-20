Песков о недопуске сборной РФ на Олимпиаду: «Президент не намекнул»

Американские инстанции, которые, как заявил накануне президент РФ Владимир Путин, пытаются не допустить Россию к Олимпиаде, являются государственными, но действуют, в том числе и при помощи общественных структур.

«Президент не намекнул. Президент открыто сказал: мы обладаем информацией, которая свидетельствует об этом», – ответил Песков на просьбу прокомментировать прозвучавший в ходе заседания клуба «Валдай» намек главы государства на некие инстанции США, которые хотят помешать участию России в Олимпийских играх. При этом он отказался конкретизировать, какие именно госструктуры оказывают влияние.

Накануне Путин заявил, что определенные американские инстанции пытаются надавить на Международный олимпийский комитет в вопросе о допуске России к Олимпийским играм, но к МОК у России нет претензий, поскольку комитет зависит от спонсоров.