Путин не исключил, что на выборах президента РФ может победить женщина

Российский лидер Владимир Путин в минувший четверг высказался о возможности выбора на пост президента РФ женщины.

По мнению действующего главы государства, подобный исход исключать нельзя. На форуме "Валдай" Путин подчеркнул, что в России "все возможно", передает РИА "Новости".

Напомним, в среду, 18 октября, телеведущая Ксения Собчак заявила о своем намерении баллотироваться на пост президента Российской Федерации в рамках выборов, которые состоятся в будущем году.