Президент России счел реальным всеобщее ядерное разоружение

Россия будет стремиться к тому, чтобы страны, обладающие ядерными боезарядами, встали на путь отказа от данного вида оружия. Об этом заявил Владимир Путин.

Выступая на пленарном заседании Валдайского клуба, президент России отметил, что считает всеобщее ядерное разоружение реальным. Путин добавил, что в других странах в настоящее время идет работа над альтернативой ядерному оружию, передает РИА Новости. По словам главы государства, в Москве внимательно за этим следят.

Ранее в четверг «Аргументы недели» писали о других заявлениях Владимира Путина, сделанных на заседании Валдайского клуба. Они касались ситуации в Каталонии и антироссийских санкций, введенных США.