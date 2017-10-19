В ЦИК прокомментировали решение Собчак участвовать в выборах президента РФ

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ (ЦИК) Николай Булаев высказал свое мнение о решении Ксении Собчак баллотировать в президенты РФ и стать "кандидатом против всех" на президентских выборах 2018 года.

Телеведущая Ксения Собчак 18 октября объявила о решении баллотироваться на выборах президента России в 2018 году и о том, что она позиционирует себя как "кандидат против всех" .

По мнению замглавы ЦИК, "то, что говорит Ксения, вкладывает в этом несколько иной смысл: "против всех" - это значит, что она будет выступать против всех кандидатов, выдвигая свою кандидатуру", - сообщает "Интерфакс". Как считает Булаев, Собчак "не предлагает голосовать "против всех", а предлагает голосовать за себя".

Николай Булаев напомнил: "ЦИК является коллегиальным органом, и у нас нет права законодательной инициативы. Мы исполняем то, что есть в законе" и высказал своем личное мнение: "Я считаю, что наличие графы "против всех" в избирательных бюллетенях не совсем правильно". По его мнению, "графа "против всех" провоцирует людей на принятие эмоционального решения, а ее отсутствие мотивирует человека на реальный выбор того или иного кандидата".

Решения Ксении Собчак пойти в президенты уже прокомментировали: официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, политики Эдуард Лимонов, Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский, коллега Божена Рынски.

Сама Ксения Собчак рассказала о реакции Владимира Путина на ее решение пойти в президенты.