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Неприятные сюрпризы. Какое наследство досталось А. Клычкову от В. Потомского

19 октября 2017, 12:07 [ «Аргументы Недели» ]

Неприятные сюрпризы. Какое наследство досталось А. Клычкову от В. Потомского
фото с сайта пр-ва Орловской обл

Приход в Орловскую область нового руководителя вовсе не обнуляет старые долги. С этим печальным фактом Андрею Клычкову было суждено столкнуться практически немедленно после вступления в новую должность.

Долги могут создаваться конкретной личностью, но наследует их новый губернатор по должности. Вот и придётся Клычкову расплачиваться за старые и, по сути дела, чужие грехи. Разве что общая партийная принадлежность с неудачливым отставников его, быть может немного утешит.

С чем же конкретно придётся иметь дело Андрею Евгеньевичу?

Попробуем разобраться.

Разумеется, за те аспекты деятельности Потомского, которые соотносились его личными интеллектуальными и этическими качествами Клычкову отвечать не придётся. Так, никто не спросит с Клычкова за попытки Потомского вещать от имени церкви "в защиту" архиепископа Нектария.

Но, например, разгребать запущенную предыдущим губернатором ситуацию с обеспечением нуждающихся бесплатными лекарствами ему придётся. Так же как что-то делать по поводу странной ситуации со школьными учебниками – когда в бюджете Орловщины не нашлось книг для первоклашек, но, зато, Вадим Владимирович Потомский ни в голубом глазу провозгласил переход школ на учебники электронные, в виде "планшетов". Практической реализации этого плана орловчане толком не увидели, а вот Клычкову предстоит самостоятельно разбираться – делалось ли хоть что-то реальное в этом направлении, или это осталось пустой болтовнёй. И если даже, вдруг, делалось – то стоит ли овчинка выделки или лучше не продолжать? Здесь, правда, внушает оптимизм и надежду на успех назначение на соответствующий пост Андрея Усикова, который по словам коллег, для всех проблем своего блока оперативно находит работающие решения. Возможно, он поможет Клычкову разобраться с целом рядом острых вопросов своего блока.

Но, в целом, подобная перепроверка старых дел и даже высказываний предыдущего губернатора может отнять у нового немало времени и сил. Увы, она неизбежна, так как конец губернаторства Потомского не оставляет серьёзного доверия к его личности.

Проблема, к сожалению, не только в конкретных организационных вопросах или управленческих решениях. Увы, проблема в том числе, и в отсутствии нормальной командной работы. Нельзя сказать, что у губернатора Вадима Потомского не было в команде вменяемых людей и хороших профессионалов. Они были, кто бы отрицал. Увы, они оказались перемешаны с людьми, которые, для взыскательного читателя, выглядят местами дилетантами, а местами – несколько мошенниками.

Результат такого смешения высокого с низким оказался закономерным. Командная работа у Потомского не сложилась. Клычков же унаследовал не только проблемы своего поста, но и кадры, а так же широкий круг связанных с этими кадрами вопросов.

Кто-то накосячил. Кто-то работал вполне достойно, но собирается уходить, не имея особого понимания. Вот и не сложилась команда, а Клычкову придётся приложить изрядные усилия, чтобы удержать вокруг себя вменяемых и полезных, но убрать с постов бессмысленных и вредных для общего дела. Рассортировать, так сказать, агнцев и козлищ.

Пара примеров ярко демонстрируют кто есть кто.

По сведениям из ряда источников, первый заместитель председателя правительства Орловской области Анатолий Мишанов может планировать своё возвращение в Санкт-Петербург, где он, ранее, курировал транспортную инфраструктуру и где бюджет его структуры раза в два превышал совокупный бюджет Орловской области.

Есть некоторые шансы, что имеющиеся со стороны питерских правоохранительных органов вопросы временно будут поставлены на паузу. Это станет для него хорошим поводом сменить место работы и проживания – а иначе пришлось бы объясняться с тем же Клычковым по поводу "тримуфального" решения находившегося в его непосредственном ведении задач.

Говорить можно о многом. Например о том, как "успешно" освоила область федеральные средства, выделенные на строительство сельских дорог. Из полумиллиарда рублей, направленных области в 2016ом году по федеральному контракту Орловщина освоила всего сто миллионов, да ещё и тридцать миллионов штрафа заплатила за этот финансовый "подвиг" в федеральный бюджет. Не является ли причиной такого позорного, убыточного провала то, что именно с лёгкой руки Мишанова на место подрядчиков уселись какие-то мутные конторы из других регионов. Шарашкины конторы системы "стол+стул", не обладающие ни кадрами, ни строительной техникой? Увы, эти средства в Орловскую область уже не вернутся, а разгребать подарок видного "потомца" Мишанова – именно Клычкову.

Аналогичная история сложилась и с программой фонда капитального ремонта жилья, которая в области попросту сорвана. Под чутким руководством господина Мишанова более половины домов, которые должны были пройти через капремонт не будут отремонтированы. Уже в этом году новому губернатору придётся что-то экстренно предпринимать с этой историей. А времени до 31 декабря – не так уж и много. Это аукнется уже в этом году новому губернатору.

Аналогичные истории – мы видим и в местном АИЖК, где получивший условный срок Сергей Кочергин явным образом указывал на Потомского как на инициатора всех своих незаконных операций и в казенном учреждении Орёлгосзаказчик, чей назначенный Потомским глава Андрей Ерш попался весной этого года и был осуждён за крышевание подпольных казино и иные художества.

Понаворотили выдвиженцы Потомского – принимать "наследство" Клычкову.

По тем из них, кто отличился всякого рода художествами, уже активно работают правоохранительные органы. Трое уже находятся в заключении, ещё три-четыре человека – ходят под уголовными делами.

Но чиновники, которые ещё остаются в команде орловского руководства и к которым нет претензий от ближайшего будущего тоже ничего хорошего сейчас уже не ждут. Понятно, что вопрос не в личности Клычкова как такового, а, скорее, в тягостной ауре, сложившейся вокруг губернаторского места во времена правления его предшественника.

Кадры бегут от губернатора – и с этим нужно что-то делать.

На фоне происходящих проблем руководитель Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области Сергей Филатов, весь острый период смены губернатора провёл отпуске. Ушёл при Потомском. Вышел уже при Клычкове. Хотя "кладбищенское" уголовное дело, возбуждённое в отношении его подчинённой Екатерины Стрелей его впрямую не задевает – не факт, что у Филатова есть серьёзный мотив оставаться в администрации, ситуация с ним по-прежнему не ясна.

Ходят разговоры и об уходе одного из старейших и опытных чиновников – главы администрации Вадима Соколова. Его явно готовят к смене.

Первый заместитель губернатора, Александр Бударин, и имеющий серьёзные связи в Кремле ответственный за ЖКХ, транспорт и дорожное хозяйство Александр Ремига по имеющимся сведениям уже активно ведут переговоры о переходе на другое место работы.

Ещё один из замов губернатора – амбициозный Дмитрий Бутусов, курировавший агропромышленный сектор, по слухам, переходит на работу в федеральное правительство.

Уйдут они, те люди, которые были в губернаторской команде с самого начала – а кто закроет их фронт работ, кто будет выполнять их каждодневные обязанности? Клычкову придётся разбираться и с этим – то ли пытаться удержать тех сотрудников, кто представляет для руководства области профессиональную ценность, то ли экстренно искать им замену.

Вызывает опасения работа экономического блока в целом. Руководящий им сейчас Тарасов В.А. в команде Клычкова может быть и получит какой-то пост уровня начальника департамента. Но на его место явно нужен специалист с более широким кругозором, способный не только "свести бюджет", но разбирающийся в экономике, имеющий кругозор достаточный для работы с инвесторами… Такого человека должны воспринимать как своего люди с деньгами не только внутри региона. Он должен иметь связи в федеральных ведомствах, особенно в Минфине. В настоящее время работа в части взаимодействия с этим министерством практически не ведётся, Тарасов появляется там только в сопровождении губернатора и не часто. Так что, одна из важнейших кадровых задач, которая сейчас стоит перед губернатором – найти хорошего руководителя для экономического блока области. И, в идеале, этот человек должен быть из местных, хорошо знающий экономическую обстановку в области со всеми её течениями и подводными камнями.

Непростая ситуация, в которой оказался новый губернатор, бросает вызов уже его собственному профессионализму, настойчивости и состоятельности как руководителя.

Как утверждает пресса, Андрей Клычков воспринял своё назначение как жизненный вызов – новая высота, которую по решению руководства страны ему предстоит взять, потребует от него предельной мобилизации и нетривиальных усилий.

Хочется рассчитывать на то, что он с успехом справиться с решением новых задач и, расчищая авгиевы конюшни, оставленные ему предшественником, делом докажет, что Президент России не ошибся в своём кадровом решении.

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В ЦИК прокомментировали решение Собчак участвовать в выборах президента РФ

В ЦИК прокомментировали решение Собчак участвовать в выборах президента РФ

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев высказал свое мнение о заявлении телеведущей Ксении Собчак о том, что она будет "кандидатом против всех" на выборах президента 2018 года.

//Общество

Рынска раскритиковала Собчак за участие в выборах 

Рынска раскритиковала Собчак за участие в выборах 

Светский обозреватель Божена Рынска на своей странице в Facebook раскритиковала решение журналистки Ксении Собчак баллотироваться на пост президента России. Намерения Собчак Рынска восприняла крайне негативно.

//Расследования

Названа основная версия пожара в ТЦ "Синдика"

Названа основная версия пожара в ТЦ "Синдика"

Правоохранители исключили короткое замыкание и нарушение техники безопасности из списка возможных причин пожара на строительном рынке "Синдика". Основной версией является поджог.

//Общество

Как истребляют оборонные миллиарды страны

Как истребляют оборонные миллиарды страны

В 2020 г. должна завершиться самая масштабная и дорогостоящая программа модернизации Вооружённых сил в российской истории. На эти цели заложили беспрецедентную сумму – 23 трлн рублей.

//Политика

Неприятные сюрпризы. Какое наследство досталось А. Клычкову от В. Потомского

Неприятные сюрпризы. Какое наследство досталось А. Клычкову от В. Потомского

Приход в Орловскую область нового руководителя вовсе не обнуляет старые долги. С этим печальным фактом Андрею Клычкову было суждено столкнуться практически немедленно после вступления в новую должность.

//Общество

Милонов призвал запретить школам и детсадам отмечать Хэллоуин

Милонов призвал запретить школам и детсадам отмечать Хэллоуин

Виталий Милонов попросил главу Минобрнауки запретить проведение Хэллоуина в школах и детсадах. Милонов назвал праздник неприемлемым "ни с учебно-воспитательной, ни с духовно-нравственной точек зрения".

//В мире

Украинские депутаты стали ходить в Раду в париках и с охраной

Украинские депутаты стали ходить в Раду в париках и с охраной

После того, как «Михомайдан» окружил Верховную раду, депутаты стали ходить на работу по подземным туннелям, в париках и с накладными усами. Были случаи нападения митингующих на нескольких их коллег.

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