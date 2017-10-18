Пентагон признал бесполезность пятой части военных объектов США
18 октября 2017, 16:56 [ «Аргументы Недели» ]
США должны отказаться от 19% собственности, принадлежащей вооруженным силам. Об этом говорится в отчете, который глава ведомства Джеймс Мэттис направил членам профильного комитета Палаты представителей.
Для выполнения своих задач Пентагону достаточно 71% объектов американских сухопутных сил и 72% объектов ВВС США.
"Мы тратим деньги налогоплательщиков на обслуживание зданий и объектов, которые вооруженным силам просто не нужны", - заявил в этой связи конгрессмен Адам Смит, передает ТАСС.