Пентагон признал бесполезность пятой части военных объектов США

США должны отказаться от 19% собственности, принадлежащей вооруженным силам. Об этом говорится в отчете, который глава ведомства Джеймс Мэттис направил членам профильного комитета Палаты представителей.

Для выполнения своих задач Пентагону достаточно 71% объектов американских сухопутных сил и 72% объектов ВВС США.

"Мы тратим деньги налогоплательщиков на обслуживание зданий и объектов, которые вооруженным силам просто не нужны", - заявил в этой связи конгрессмен Адам Смит, передает ТАСС.