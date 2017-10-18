Свердловский губернатор получил благодарность от помощника президента РФ

Помощник Президента РФ, секретарь Государственного совета Игорь Левитин и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе рабочей встречи 18 октября обсудили итоги выполнения поручений Президента России Владимира Путина, данных им на заседании Госсовета по повышению качества предоставления услуг ЖКХ. Об этом сообщает департамент информполитики губернатора.

Напомним, заседание Госсовета «О мерах по повышению качества предоставления жилищно-коммунальных услуг» прошло в 2013 году. По его итогам был сформирован перечень поручений, направленных на решение основных проблем отрасли – по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, снижению технологических потерь в сетях и других.

По словам Игоря Левитина, за пять лет в Свердловской области была проведена большая работа по мониторингу качества коммунальных ресурсов и жилищно-коммунальных услуг, по налаживанию контроля над эффективностью инвестиционных программ предприятий отрасли.

«Хочу вас поблагодарить за выполнение поручений Президента, которые в вашей области выполнены в полном объеме. Свердловская область – один из самых передовых регионов, которые используют в ЖКХ концессионные соглашения. К сожалению, не во всех регионах есть примеры, когда частный бизнес входит в отрасль ЖКХ. Госсовет, который проходил несколько лет назад, дал толчок этой теме, и мы планируем в следующем году на одном из президиумов Госсовета рассмотреть, как работает эта программа. И при подготовке Госсовета будем вас просить, чтобы вы нам оказали помощь и поддержку», – заявил Игорь Левитин.

Он подчеркнул, что Государственным советом Российской Федерации уделяется серьезное внимание состоянию и функционированию жилищно-коммунального хозяйства, и в 2018 году планируется провести очередное заседание, посвященное вопросам повышения эффективности работы и инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального хозяйства.

«В Свердловской области сегодня организована работа по выполнению поручений Президента России Владимира Владимировича Путина. За последние три года на развитии и модернизацию коммунального комплекса из средств областного и местных бюджетов направлено 8 миллиардов 200 миллионов рублей. В 2017 году на территории Свердловской области планируется реализация 118 инвестиционных программ на общую сумму свыше 12 миллиардов рублей. В целях дополнительного привлечения инвестиций в сферу ЖКХ заключено 32 концессионных соглашений с общим объемом финансирования свыше пяти миллиардов рублей. Из них 95% – частные инвестиции. Благодаря проделанной работе, нам удалось в два раза сократить аварийность на коммунальных сетях, на 15 процентов сократить протяженность ветхих сетей, нуждающихся в ремонте», – сказал Евгений Куйвашев.

Губернатор также отметил, что в Свердловской области утвержден паспорт регионального приоритетного проекта обеспечения качества жилищно-коммунальных услуг, его цель обеспечить снижение к 2020 году аварийности на коммунальных объектах на 30 процентов. Также в Свердловской области завершается разработка региональной программы «Пятилетка развития», в составе которой предусмотрен раздел комфортная среда проживания, включающая в себя и меры дальнейшего развитию ЖХК.