Россия может ограничить сотрудничество с США в космосе

Ответными мерами РФ на антироссийские санкции США может стать ограничение сотрудничества двух стран в космосе. Соответствующий законопроект находится на стадии подготовки.

Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на источник в парламенте. В этом законе будет только то, на что США не смогут не обратить внимания. В том числе приостановка полетов космонавтов США на МКС и прекращение поставок комплектующих для Boeing.

Новые санкции против России, принятые в Вашингтоне, могут вступить в силу в конце ноября текущего года. Данные ограничения являют собой снижение максимального времени материалного обеспечения РФ до двух недель, а корпораций нефтегазовой сферы - до двух месяцев.