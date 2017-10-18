Киев расторг соглашение о специализации военных предприятий с Россией

Правительство Украины в одностороннем порядке расторгло соглашение с Российской Федерацией о сохранении специализации участвующих в производстве военной продукции предприятий.

Решение было зачитано премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в ходе заседания правительства страны. Обсуждений при принятии решения не было.

Соглашение было заключено 21 декабря 2000 года. Оно предусматривало сохранение производственной и научно-технической специализации предприятий, которые участвуют в разработке, производстве и испытаниях вооружения и военной техники.

В том числе в соглашении говорилось, что его участники не станут передать или продавать третьим лицам сведения, связанные с военным производством.