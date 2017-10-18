Источник: представитель МИД КНДР прибыла в Москву
18 октября 2017, 13:33 [ «Аргументы Недели» ]
Источник в северокорейском посольстве в России сделал в среду, 18 октября, важное заявление.
Согласно некоторым данным, глава департамента Северной Америки МИД КНДР Цой Сон Хи накануне прибыла в Москву. Эту информацию сегодня передает РИА "Новости".
Напомним, ранее дипломатический источник утверждал, что Цой Сон Хи планирует совершить поездку в столицу России в составе делегации экспертов, чтобы принять участие в конференции по нераспространению, которая запланирована на 19-21 октября.