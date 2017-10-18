Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что "приложила руку" к прошедшей в сентябре-октябре ротации некоторых российских губернаторов.

Глава ЦИК выступила на Всемирном фестивале молодежи и студентов и рассказала: "В ряде регионов мы отслеживали нарушения и по первой кампании, и по второй (единый день голосования 2016 и 2017 гг.)".

По ее словам, аналитику представили президенту. Она жаловалась на некоторых губернаторов и говорила, что они применяли административный ресурс,- сообщает "Интерфакс".

Памфилова призналась, что рада кадровым перестановкам. Как она пояснила, ушел "целый ряд людей, с которыми сложно было, из-за которых приходилось преодолевать админресурс".

Глава ЦИК надеется, что назначенные врио глав регионов в преддверии выборов "покажут себя во всей красе", а у избирателей появится возможность не выбирать "кота в мешке", а уже осознанно делать выбор".

Напомним, недавно Владимир Путин сменил глав 11 регионов: губернаторов Самарской области Николая Меркушкина, Нижегородской области Валерия Шанцева, Орловской области Вадима Потомского, Новосибирской области Владимира Городецкого, Омской области Виктора Назарова, Ивановской области Павла Конькова и Псковской области Андрея Турчака, глав Ненецкого автономного округа Игоря Кошина, Красноярского края Виктора Толоконского, Дагестана Рамазана Абдулатипова, Приморского края Владимира Миклушевского.