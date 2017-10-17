В Совфеде предложили ограничить работу пяти американских СМИ

Российские сенаторы предложили Минкомсвязи ограничить в России работу пяти американских СМИ.

Как сообщает РИА Новости, с такой инициативой выступила комиссия Совфеда по защите госсуверенитета. По данным агентства, в списке парламентариев присутствуют «Голос Америки», «Радио Свобода» и CNN. Окончательное решение по этому вопросу законодатели должны принять на следующей неделе.

О том, что Москва может ввести ограничения в отношении работающих на территории России американских СМИ, ранее сообщила Мария Захарова. По словам официального представителя МИД РФ, это станет ответом на действия Соединенных Штатов, оказывающих давление на российский телеканал RT.