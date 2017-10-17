В праймериз свердловских единороссов смогут принять участие все желающие

Глава СРО "Единой России" Виктор Шептий объявил, что в процедуре предварительного голосования партии смогут принять участие не только члены партии, но и все желающие екатеринбуржцы. Напомним, речь идет о выборах депутатов Гордумы Екатеринбурга, которые состоятся в сентябре 2018 года. Праймериз пройдет в мае.

Как уточнил Виктор Шептий, всего планируется организовать около 100 счетных участков.