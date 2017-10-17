Джонсон заявил о невозможности нормальных отношений между Лондоном и Москвой

Нормальные отношения между Великобританией и Россией невозможны. Такое мнение высказал глава британского МИД.

Борис Джонсон, отвечая на вопросы парламентариев, обвинил Россию в недружественном поведении, при этом отметив, что Лондон считает важным поддерживать диалог с Москвой. Кроме того, в ходе выступления дипломата перед британскими законодателями была поднята тема кибератак на государственные органы страны, в проведении которых власти Великобритании обвиняют РФ. Джонсон признал, что прямых доказательств причастности Москвы к этим атакам нет, сообщает РИА Новости.

В конце текущего года Борис Джонсон должен посетить Россию. Ранее стали известны вопросы, которые планирует обсудить с британским министром российская сторона во время его визита.