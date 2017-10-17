Севастополец охарактеризовал планы Украины одолеть Черноморский флот РФ

Депутат Государственной думы России от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал планы Украины одолеть Черноморский флот РФ. По мнению парламетария, планы Киева одолеть Черноморский флот с помощью тактики "волчьей стаи" обречены на провал.

Планы командование Военно-морских сил Украины применить против Черноморского флота РФ тактику под названием "волчья стая", которая предполагает одновременную атаку нескольких легких бронекатеров против корабля противника, рассекретил украинский телеканал ТСН.

"Конечно, вся эта так называемая шакалья стая способна всей толпой наброситься на корабль, охраняющий вышки. Но результат боя будет предсказуем, потому что через 10-15 минут туда прилетит самолет типа Су-30, который с нескольких десятков километров попадает даже в самый небольшой катер", — ответил депутат от Севастополя Дмитрий Белик.

По его словам, "Украина создает так называемый москитный флот для диверсий против российских нефтяных вышек и нападения на корабли с государственным флагом РФ ", - передает РИА Новости. Белик отметил, что такое до конца XIX века называлось морским разбоем с суровой мерой наказания. Севастополец подчеркнул, что во все времена флибустьеры были слишком самонадеянны и, как правило, заканчивали свою жизнь смертью.

Ранее командир одного из украинских бронекатеров рассказал, что шесть небольших кораблей могут "броситься" на судно противника, которому не удастся вести огонь по нескольким целям одновременно.

Командиры украинских бронекатеров заявили о готовности при необходимости к атаке российских газовых платформ в Черном море, отметив, что российские радары не сумеют засечь присутствие "волчьей стаи".