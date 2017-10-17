В Свердловской области назначены вице-губернаторы

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о назначении на должности членов правительства Свердловской области. Как сообщает департамент информполитики, решением главы реиона посты заместителей губернатора за собой сохраняют Александр Высокинский, Сергей Зырянов, Павел Креков, Азат Салихов и Сергей Швиндт. К своим обязанностям без приставки и.о. члены правительства приступят 17 октября.

Александр Высокинский курирует блок, отвечающий за экономику и территориальное развитие, координацию работы по реализации стратегий развития муниципалитетов, Павел Креков отвечает за социальный блок и формирование приоритетов развития в социальной сфере. В зоне ответственности Сергея Швиндта – инфраструктурные вопросы, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, связь, строительство, дороги, подготовка региона к ЧМ-2018. Сергей Зырянов курирует сферу управления государственным имуществом и возглавляет проектный офис в рамках реализации приоритетных национальных проектов. Азат Салихов координирует взаимодействие с силовыми структурами, оказывает содействие правоохранительным структурам в работе по снижению преступности, наркомании, борьбе с угрозами терроризма, отвечает за блок вопросов, связанных с обеспечением общественной безопасности, работой архивов, ЗАГСов.