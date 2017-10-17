Лавров: Россия заинтересована в стабильном Евросоюзе

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия заинтересована в стабильном Европейском союзе. Глава российской дипломатии выразил надежду, что сепаратистские настроения не приведут к потрясениям в европейских странах.

"Мы заинтересованы в стабильном Европейском союзе", — заявил Лавров в интервью для Интернет-сайта Международного дискуссионного клуба «Валдай» в рамках XIV ежегодного заседания.

По мнению политика, "выход заключается в том, чтобы сопрягать тенденцию дальнейшей интеграции с настроениями, которые сейчас появляются в целом ряде стран в пользу возвращения к большему суверенитету". "В Брюссель, в центральные структуры Евросоюза было делегировано немало компетенций. Еврокомиссия как любое бюрократическое образование стремится не просто использовать их, а наращивать, не всегда получая на это добро стран-членов. Следует обратная реакция", - заявил Лавров.

Глава МИД РФ считает: "Наверное, для Евросоюза будет достаточно непростым, но полезным процесс нахождения золотой середины между централизацией целого ряда компетенций, с одной стороны, и большим уважением, чем это сейчас наблюдается, суверенитета и национальных прав этих государств-членов, с другой".