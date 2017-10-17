Лавров: Трамп не отказывался от желания наладить отношения с РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал во вторник, 17 октября, важное заявление.

Дипломат отметил, что президент США Дональд Трамп не отказывался от намерения наладить отношения с РФ. Кроме того, Сергей Лавров уточнил, что "антироссийская история и истерия", которая продолжается в Штатах в связи с расследованием "вмешательства" России в президентские выборы, является отражением внутриполитической борьбы.

Как отмечается на официальном сайте МИД РФ, за год США не сообщили ни об одном факте вмешательства. По мнению Лаврова, США не располагают этой информацией.