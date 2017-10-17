Спецпредставитель генсека ООН по Сирии прибудет в Москву на этой неделе

Спецпредставитель генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура намерен посетить Москву.

Источник в Министерстве иностранных дел России уточнил во вторник, 17 октября, что визит состоится уже на этой неделе. Как уточняет РИА "Новости", Стаффан де Мистура планирует в рамках своей поездки встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и обсудить с ним ряд вопросов.

В настоящий момент точная дата прибытия спецпредставителя генсека ООН по Сирии в столицу России не сообщается.