Объявлено о начале подготовки к выборам президента России

Правительство РФ объявило о начале подготовки к выборам президента Российской Федерации. Президентским выборы пройдут в России в марте 2018 года.

Российское правительство разработало проект постановления, которым официально объявило подготовку к предстоящим президентским выборам. Министерствам и ведомствам даны указания.

Документ «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов президента» опубликован на портале нормативных правовых актов.

В пояснительной записке указаны меры содействия всех указанных органов, в числе которых МВД, ФСБ, Росгвардия, Минюст, ФНС, Минэнерго, Пенсионный фонд и другие, при составлении и уточнении списков избирателей, образовании избирательных участков, доставки избирательной документации и других отправлений.

Кандидаты на пост президента России начнут свои избирательные кампании в период с 7 по 17 декабря.