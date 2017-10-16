Украину избрали в Совет ООН по правам человека
16 октября 2017, 21:33 [ «Аргументы Недели» ]
Украину избрали в Совет ООН по правам человека на 2018–2020 годы в ходе голосования Генеральной ассамблеи ООН. Об этом сообщается в твиттере постоянного представительства Украины при ООН.
Как отметил в соцсети заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, Украина будет отстаивать права человека в мире и, в частности на «оккупированных территориях Донбасса и Крыма».
В текущем году на два вакантных места от группы страны Восточной Европы выставлялись кандидатуры Словакии и Украины в связи с окончанием срока представительства в международной организации Латвии и Албании.