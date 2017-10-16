Захарова: Киев намерен отказаться от всего, что связывало Украину с Россией

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о принятии Киевом закона об образовании. По мнению Захаровой, сейчас украинские власти пытаются полностью переписать историю страны от а до я, Киев намерен отказаться от всего, что связывало Украину с Россией.

"Есть попытка просто вымарать русский язык из истории Украины. Как будто это нечто, которое никогда не существовало на этой территории, то, что было привнесено чуть ли не в период Советского Союза", — сказала Мария Захарова в интервью РЕН-ТВ.

Захарова отметила, что украинский закон об образовании, подписанный Петром Порошенко, возмутил не только в Россию, где "к этим извращениям киевского режима и очень многих киевских политиков привыкли", но и другие страны.