Путин поздравил Жээнбекова с его избранием на пост президента Киргизии

Российский лидер Владимир Путин в понедельник, 16 октября, поздравил Сооронбая Жээнбекова с его избранием на пост президента Киргизской Республики.

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Кремля, отметив, что итоги голосования, по мнению президента РФ, подтвердили авторитет, который Жээнбеков заработал среди своих соотечественников. Путин подчеркнул, что избрание политика на столь высокий пост свидетельствует о признании народом его заслуг в рамках решения наиболее важных вопросов развития Киргизии, передает РИА "Новости".

Глава России выразил уверенность в том, что РФ и Киргизия совместными усилиями смогут обеспечить эффективное наращивание двусторонних связей.