Лавров: ЕС понимает, что без России потеряет влияние в экономике и в политике

Глава МИД РФ Сергей Лавров выступил перед участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи и заявил, что Европейский союз все больше понимает, что без сотрудничества с Россией он будет терять влияние.

Лавров выступил на панельной дискуссии "Глобальная политика и ее повестка: как защитить мир". По мнению главы российской дипломатии, через 10 лет роль России будет "весьма весомой", и это позволит ей стать одним из полюсов многополярного мира.

"Россия будет объединять вокруг себя многих союзников, прежде всего своих соседей, в рамках большого Евразийского проекта, который предполагает развитие связей между Евразийским экономическим союзом (ЕврАзЭС) и китайской инициативой "Один пояс - один путь" - цитирует Лаврова ТАСС.

По мнению главы российского внешнеполитического ведомства, "ЕС все больше начинает понимать, что в одиночку, без партнерства с Россией, он будет последовательно терять свое влияние и в экономике, и в политике".