Лавров прокомментировал ситуацию вокруг Каталонии

В понедельник, 16 октября, министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг испанской автономии Каталонии после референдума о независимости.

По мнению главы МИД России, разрешить конфликт можно исключительно посредством диалога. Лавров подчеркнул, что российская сторона рассматривает данную ситуацию исключительно как внутреннее дело испанского государства, передает сегодня РИА "Новости".

Министр выразил надежду на то, что конструктивное обсуждение начнется в самое ближайшее время, вследствие чего будет найдено решение в рамках Конституции Испании, которое удовлетворит желания всех жителей страны.