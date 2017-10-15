США намерены вести переговоры с КНДР до первых бомб, заявил Тиллерсон

США намерены продолжать работу по дипломатическому урегулированию кризиса вокруг Северной Кореи. Политические усилия продолжатся до тех пор, пока не упадут первые бомбы, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Тиллерсон подчеркнул, что Трамп ясно дал это понять. При этом, как отметил госсекретарь в эфире CNN, Вашингтон хочет дать Пхеньяну понять, что вариант военного решения ситуации также рассматривается.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп предложил сравнить его результаты теста на определение коэффициента интеллекта (IQ) и госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Так Трамп отреагировал на сообщения, что Тиллерсон назвал его идиотом.

