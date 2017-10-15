Глава делегации КНДР на ассамблее Межпарламентского союза Ан Дон Чхун предложил спикеру парламента Ирана Али Лариджани объединить усилия двух стран для борьбы "против несправедливости со стороны США".

"У нас сильная воля против обидчиков, мы с вами ведем совместную борьбу уже очень долго. Давайте бороться вместе против несправедливости, за справедливость", - заявил зампред Верховного народного собрания Ан Дон Чхун.

Лариджани ранее в выступлении на МПС в Петербурге подверг резкой критике политику президента США Дональда Трампа в отношении Ирана, отметив его пренебрежение международными договоренностями.

В пятницу американский президент выступил с речью, в которой обнародовал новую стратегию Вашингтона в отношении Тегерана. По словам Дональда Трампа, США выйдут из соглашения по иранскому атому, если в него не будут внесены предложенные американцами коррективы.

Ранее сообщалось, что по словам Константина Косачева, сохраняется возможность встречи делегаций КНДР и Республики Корея. Россия вновь предложит делегациям встретиться на полях ассамблеи МПС.