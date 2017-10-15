Косачев заявил, что встреча делегаций Северной и Южной Кореи возможна

По словам главы комета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, сохраняется возможность встречи делегаций КНДР и Республики Корея. Россия вновь предложит делегациям встретиться на полях ассамблеи МПС.

Предложение будет озвучено председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко на встречах с делегациями стран в понедельник в Петербурге.

«В завтрашних беседах Валентина Ивановна Матвиенко эту идею повторит. Если уж где-то и встречаться столь антагонизированным по отношению друг к другу странам, то, конечно же, в парламентском формате и, конечно же, на площадке Межпарламентского союза», — заявил Косачев, передает РИА «Новости»..

Как сообщалось ранее, Северная Корея в настоящее время готовится к новым ракетным запускам. Соответствующие разведывательные данные оказались в распоряжении американских и южнокорейских военных.