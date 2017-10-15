Украинские пограничники не пустили в страну соратника Саакашвили

Украинские пограничники в киевском международном аэропорту "Борисполь" отказали во въезде депутату парламента Грузии, соратнику грузинского экс-президента и лидера "Движения новых сил" Михаила Саакашвили Кобе Накопии.

Ему вручили письменный запрет на въезд и предложили вылететь обратно в Тбилиси вечерним рейсом в воскресенье.

В Госпогранслужбе подтвердили ограничения, введенные в отношении грузинского депутата. По словам представителя ведомства Олега Слободяна, пограничники выполнили поручение о запрете на въезд со стороны одного из правоохранительных органов. Другие подробности не приводятся.

"Выяснилось, депутата Накопия не пускают по решению СБУ, — написал Саакашвили на своей странице Facebook. — С каких это пор депутат, который всегда рьяно выступал в поддержку Украины, превратился для СБУ в угрозу национальной безопасности страны, руководителям СБУ придётся объяснить на открытых судебных слушаниях сразу после смены власти в Украине".