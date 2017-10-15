В Госдуме назвали странным заявление Польши о взрыве на борту Ту-154 Качиньского

В Госдуме России отреагировали на заявление министра обороны Польши о том, что на борту разбившегося Ту-154, на котором летел погибший президент страны Лех Качиньский, произошел взрыв.

Ранее в воскресенье «Аргументы недели» писали, что, согласно информации Антония Мачеревича, момент взрыва был обнаружен на записи бортового самописца самолета. По словам главы польского Минобороны, эту версию гибели Ту-154 разделяет комиссия, занимающаяся расследованием инцидента.

Прокомментировавший слова Мачеревича депутат Госдумы Алексей Чепа назвал их странными. В разговоре с РИА Новости Чепа заявил, что польская сторона должна подробно рассказать, как она анализировала данные с «черного ящика». Парламентарий подозревает, что записи изучались непрофессионалами.