Кремль высказался о сообщениях насчет интервью президента РФ Ксении Собчак

В Кремле в субботу, 14 октября, высказались о сообщениях по поводу интервью президента России Владимира Путина журналистке Ксении Собчак.

Пресс-секретарь российского лидера заявил сегодня, что не даст никаких комментариев насчет подобной информации в СМИ, передает РИА "Новости".

Напомним, ранее ряд средств массовой информации сообщил, что Ксения Собчак, которая в настоящий момент занимается созданием фильма о своем отце – бывшем мэре Санкт-Петербурга Анатолии Собчаке, якобы встретилась в Владимиром Путиным для беседы.