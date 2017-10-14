В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Трампа

В субботу, 14 октября, в Кремле прокомментировали возможность встречи президентов России и США.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил сегодня, что пока вышеуказанная тема не прорабатывалась.

Он также добавил, что программа Владимира Путина в рамках саммита АТЭС во Вьетнаме еще не версталась, вследствие чего нельзя сказать точно, встретится ли президент РФ со своим американским коллегой Дональдом Трампом в ходе данного мероприятия, передает РИА "Новости".