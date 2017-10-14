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В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Трампа

14 октября 2017, 21:45 [ «Аргументы Недели» ]

В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Трампа
фото: globallookpress.com

В субботу, 14 октября, в Кремле прокомментировали возможность встречи президентов России и США.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил сегодня, что пока вышеуказанная тема не прорабатывалась.

Он также добавил, что программа Владимира Путина в рамках саммита АТЭС во Вьетнаме еще не версталась, вследствие чего нельзя сказать точно, встретится ли президент РФ со своим американским коллегой Дональдом Трампом в ходе данного мероприятия, передает РИА "Новости".

 

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Дочь родилась в семье российских олимпийских чемпионов

В субботу, 14 октября, в семье российских олимпийских чемпионов родилась дочка. Радостное событие произошло в паре российской саблистки Софьи Великой и борца греко-римского стиля Алексея Мишина.

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Власти Сирии требуют, чтобы Турция немедленно вывела войска из провинции Идлиб

Власти Сирии требуют, чтобы Турции немедленно вывела свои войска из провинции Идлиб. САР жестко осуждает вторжение турецких военных, поскольку оно является посягательством на суверенитет страны.

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Солдаты НАТО в состоянии алкогольного опьянения учинили драку в литовском баре

В одном из баров Литвы немецкие солдаты из миссии НАТО, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, устроили драку. Происшествие случилось на прошлой неделе в городе под названием Рукла.

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Дочь Валентина Юдашкина призналась, что ждет второго ребенка

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Астронавты продемонстрировали трюки со спиннером в невесомости на МКС

Астронавты NASA привели в восторг людей на Земле, продемонстрировав трюки со спиннером в невесомости. Свое мастерство показали Джозеф Акафа, Марк Ванде Хай, Паоло Несполи, а также Рэндольф Джеймс Брезник.

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В центре Киева начался марш украинских националистов

В центре Киева начался марш украинских националистов

В центре Киева начался марш украинских националистов в честь 75-й годовщины с момента создания УПА, которая запрещена в России. Перед шествием состоялся митинг у памятника Тарасу Шевченко.

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Взрыв в Сомали унес жизни 40 человек

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Глава МИД Великобритании готовится посетить Россию

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