Путин вручил председателю Межпарламентского союза Чоудхури орден Дружбы

В субботу, 14 октября, стало известно, что президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня в торжественной обстановке вручил председателю Межпарламентского союза (МПС) Саберу Чоудхури орден Дружбы.

Данная награда была вручена Чоудхури за серьезный вклад в развитие межпарламентских связей, а также за укрепление сотрудничества между Федеральным собранием России и МПС, передает ТАСС.

Отметим, что Сабер Чоудхури работает в Межпарламентском союзе уже 8 лет. В октябре 2014 года его избрали председателем организации. В октябре текущего года срок полномочий руководителя истекает, вследствие чего в дни проведения ассамблеи МПС в Петербурге будет избран новый.