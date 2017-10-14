В МИД России сообщили о теме переговоров в ходе визита Бориса Джонсона в Москву
14 октября 2017, 18:18 [ «Аргументы Недели» ]
В субботу, 14 октября, в Министерстве иностранных дел России рассказали, какова будет тема переговоров с главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном в рамках его грядущего визита в Москву.
Первый замглавы МИД России Владимир Титов подчеркнул, что российская сторона планирует поднять вопрос нормализации двусторонних отношений посредством диалога, который не придется отягощать искусственными оговорками, передает РИА "Новости". Кроме того, с дипломатом будут обсуждаться ситуации в Иране и на Ближнем Востоке.
Ранее в Министерстве иностранных дел РФ подтвердили подготовку визита Бориса Джонсона на территорию России.