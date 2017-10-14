Правительство Новгородской области ушло в отставку
14 октября 2017, 18:05 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня стало известно, что правительство Новгородской области ушло в отставку.
Это произошло после вступления в должность главы региона Алексея Никитина, который победил на губернаторских выборах. Об этом в субботу сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию пресс-службы областного правительства.
Отмечается также, что новый губернатор Новгородской области подписал 14 октября распоряжение об уходе правительства региона в отставку. Ранее Никитин подчеркивал, что будет проведено "омоложение" сотрудников.