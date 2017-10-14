Глава МИД Великобритании готовится посетить Россию

В субботу, 14 октября, первый замглавы Министерства иностранных дел России Владимир Титов сделал важное заявление.

Согласно последней информации, в настоящий момент Москва и Лондон готовят визит руководителя МИД Великобритании Бориса Джонсона в РФ.

В настоящий момент не поступало никаких дополнительных данных о поездке британского дипломата на российскую территорию. Не уточняется также, какие встречи запланированы у Джонсона в рамках данного визита, а также какие темы он планирует обсуждать.